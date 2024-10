Почина по-малкият брат на Мадона

Кристофър Чиконе, художник, танцьор, дизайнер и по-малък брат на Мадона, почина на 63 години от рак, съобщи неговият представител Брад Тейлър пред Асошиейтед прес в неделя.

Мадона отдаде почит на брат си в публикация в Instagram, описвайки го като „най-близкия човек до мен от толкова дълго време“.

“Трудно е да се обясни нашата връзка. Но това се породи от разбирането, че сме различни и обществото щеше да ни създаде трудности в това да не следваме статуквото. Хванахме се за ръце и танцувахме през лудостта на нашето детство. Всъщност танцът беше нещо като суперлепило, което ни държеше заедно.", пише певицата.

“Възхищавах му се. Имаше безупречен вкус. И остър език, който понякога използваше срещу мен, но аз винаги му прощавах,” добави тя.

Тя призна, че не са си говорили известно време, докато Чиконе не се разболял. Тогава Мадона намерила път обратно към брат си.

"Направих всичко възможно да го запазя жив колкото се може по-дълго. Изпитваше толкова много болка към края … Радвам се, че вече не страда. Никога няма да има някой като него.”

Танцьор от младостта си, Чиконе беше дълбоко свързан с възхода на сестра си в поп звездата през 80-те години на миналия век, появявайки се в музикални видеоклипове като Lucky Star, арт режисьор на нейното световно турне Blond Ambition и директор на турнето на The Girlie Show обиколка. Той също така режисира музикални видеоклипове за Доли Партън и Тони Бенет.

