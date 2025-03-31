Френският режисьор Ив Боасе почина на 86-годишна възраст

Френският режисьор Ив Боасе, оставил следа през 70-те години на миналия век с политически ангажирани филми, почина на 86-годишна възраст, съобщи АФП, цитирана от БТА.

От няколко дни Ив Боасе се е лекувал във френско-британската болница в Льовалоа-Пере, близо до Париж.

Le cinéaste Yves Boisset, qui a marqué les années 1970 avec des films engagés et politiques comme "Dupont Lajoie" sur le racisme ordinaire, est mort lundi à l'âge de 86 ans, a annoncé sa famille à l'#AFP pic.twitter.com/rpzzqRTUCv — Agence France-Presse (@afpfr) March 31, 2025

Филмът "Атентатът" на Ив Боасе, с Жан-Луи Трентинян в главната роля, е вдъхновен от убийството на мароканския опозиционер Мехди Бен Барка във Франция. Най-известният филм на режисьора е "Дюпон Лажоа" за расистки убийства, извършени в Марсилия. Той излиза на екран през 1975 г.

Ив Боасе работи също с актьора Лино Вентура в "Шпионино, изправи се", Лий Марвин в "Гореща вълна", Ламбер Уилсон в "Синьо като ада".

Ив Боасе е и сценарист на филмите си.