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Френският режисьор Ив Боасе почина на 86-годишна възраст

Френският режисьор Ив Боасе почина на 86-годишна възраст

31 Март, 2025 18:15 273 0

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От няколко дни Боасе се е лекувал в болница близо до Париж

Френският режисьор Ив Боасе почина на 86-годишна възраст - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Френският режисьор Ив Боасе, оставил следа през 70-те години на миналия век с политически ангажирани филми, почина на 86-годишна възраст, съобщи АФП, цитирана от БТА.

От няколко дни Ив Боасе се е лекувал във френско-британската болница в Льовалоа-Пере, близо до Париж.

Филмът "Атентатът" на Ив Боасе, с Жан-Луи Трентинян в главната роля, е вдъхновен от убийството на мароканския опозиционер Мехди Бен Барка във Франция. Най-известният филм на режисьора е "Дюпон Лажоа" за расистки убийства, извършени в Марсилия. Той излиза на екран през 1975 г.

Ив Боасе работи също с актьора Лино Вентура в "Шпионино, изправи се", Лий Марвин в "Гореща вълна", Ламбер Уилсон в "Синьо като ада".

Ив Боасе е и сценарист на филмите си.


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