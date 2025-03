Отиде си звезда от "Междузвездни войни" и "Трансформърс"

Легендарният актьор Клайв Ревил, известен с култовите си роли в "Междузвездни войни", "Трансформърс", Батман и Стар Трек, почина на 94-годишна възраст след продължителна битка с деменция. Смъртта му е настъпила на 11 март в хоспис в Шърман Оукс, Лос Анджелис, потвърди дъщеря му Кейт пред The Hollywood Reporter, предава Mirror.

Роден през 1930 г. в Уелингтън, Нова Зеландия, Клайв Ревил израства в семейство на оперна певица и дърводелец. Въпреки скромното си начало, той се превръща в един от най-признатите актьори на своето поколение, със завидна кариера както на театралната сцена, така и на екрана, продължила над 60 години.

Зрителите го помнят най-вече с гласа му на Император Палпатин в "Междузвездни войни: Империята отвръща на удара“(1980), както и с участията му в анимационния филм "Трансформърс" (1986), Батман, Стар Трек: Следващото поколение

Кариерата на Ревил започва през 50-те години, когато се запознава с Лорънс Оливие и Вивиан Лий по време на тяхно турне в Нова Зеландия. Двамата легендарни актьори са толкова впечатлени от младия талант, че му предлагат да учи актьорско майсторство в Old Vic Theatre School в Бристол, Англия. Това предложение променя живота му.

