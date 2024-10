Почина майката на Уитни Хюстън

Сиси Хюстън, майката на покойната Уитни Хюстън и двукратна носителка на Грами, почина на 91 години, в понеделник сутринта, заобиколена от семейството си в дома си в Ню Джърси. Хюстън е водила дълга битка с болестта на Алцхаймер.

"Сърцата ни са изпълнени с болка и тъга. Загубихме матриархата на нашето семейство“, казаха от семейството ѝ.

„Сиси беше силна и извисяваща се фигура в живота ни... Нейната повече от седем десетилетия кариера в областта на музиката и развлеченията ще остане на преден план в сърцата ни.“

Cissy Houston, renowned soul and gospel singer and mother to Whitney Houston, died at the age of 91.



Houston, a two-time Grammy winner who sang backup for Aretha Franklin and Elvis Presley, passed away at her home earlier this morning in New Jersey, according to her… pic.twitter.com/29AHqu6Nrb — Variety (@Variety) October 7, 2024

Смъртта ѝ идва 12 години след като дъщеря ѝ Уитни почина на 48-годишна възраст от случайно удавяне във вана на хотел.

Боби Кристина Браун, единственото дете на Уитни Хюстън и Боби Браун, почина на 22-годишна възраст от комбинация от удавяне и интоксикация с наркотици.

Семейството на Хюстън каза в изявление, че сега тя може да „почива в мир до дъщеря си Уитни и внучката си Боби Кристина и други скъпи членове на семейството“.

Together again ❤️ Rest in peace Cissy Houston 🕊️ pic.twitter.com/SbqI5IgUX6 — Whitney Archive ♡ (@nippyfiles) October 7, 2024

Хюстън започна дългата си десетилетия кариера в госпъл групата The Drinkard Four, но нещата потръгват, когато тя сформира Sweet Inspirations заедно с племенницата си Дорис Той.

Хюстън също работи по класиката на Франклин „Няма начин“.

Последното ѝ изпълнение със Sweet Inspirations беше, когато групата се появи на сцената с Пресли в шоу в Лас Вегас през 1969 г.

Хюстън напуска, за да преследва солова кариера след четири албума със Sweet Inspirations, и става търсена певица.

Тя записва повече от 600 песни през цялата си кариера, а вокалите ѝ могат да бъдат чути в парчета на Чака Кан, Дони Хатауей, Джими Хендрикс, Лутър Вандрос, Бионсе, Пол Саймън, Роберта Флак и нейната дъщеря.

Хюстън спечели Грами за албумите си Face To Face през 1997 г. и He Leadeth Me през следващата година в категорията за най-добър традиционен соул госпъл албум.

God Speed Cissy Houston.



She was one of the best voices in soul and easily one of the greatest session musicians our world has ever seen.



Here she is with 19 year old Whitney on the Merv Griffin Show in 1983.



pic.twitter.com/efSjdycUKD — Danny Deraney (@DannyDeraney) October 7, 2024