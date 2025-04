На 90 години почина звездата от сериала "Доктор Кой" Джийн Марш

Британската актриса Джийн Марш почина на 90 години, съобщава Би Би Си, предава БТА.

Тя е един от създателите на сериала „Нагоре-надолу по стълбите“ (Upstairs Downstairs), донесъл ѝ награда "Еми" за ролята на твърдата, но в крайна сметка добросърдечна камериерка Роуз Бък. Сериалът описва класовата система в Англия по времето на крал Едуард Осми.

Джийн Марш участва също в холивудски филми като „Клеопатра“, „Уилоу“ и „Психо“ на Алфред Хичкок, както и в телевизионния сериал „Доктор Кой“.

В изявление филмовият режисьор Майкъл Линдзи-Хог ѝ отдаде почит, описвайки я като „мъдра и забавна... много красива и добра, и талантлива както като актриса, така и като писателка“, добавяйки, че е починала „спокойно в леглото си, обгрижвана от един от своите много любящи болногледачи“.

