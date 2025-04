Синът на Никълъс Кейдж отърва затвора

Уестън Кейдж – син на холивудската легенда Никълъс Кейдж и бившия модел и актриса Кристина Фултън – няма да излежава присъда, въпреки тежките обвинения в нападение, отправени срещу него от собствената му майка, пише DailyMail.

След почти година на съдебни драми, 34-годишният музикант и актьор получи възможност да премине през двугодишна програма за рехабилитация на психичното здраве, с което ще избегне затвор по двете обвинения в тежко телесно посегателство.

По време на изслушване в съд в Лос Анджелис, съдия Енрике Монджа определи, че психичното състояние на Уестън е било „значим фактор“ за извършеното деяние:

„Г-н Кейдж страда от психично разстройство. Очевидно е, че е преживявал сериозен срив по време на инцидента,“ посочи магистратът.

Инцидентът, станал на 28 април 2024 г., потресе Холивуд, след като Фултън обвини сина си в брутална атака, при която той я блъснал, душил и натискал с цялото си тегло, в резултат на което тя едва не загубила съзнание. Тя описа преживяното като „нощта, в която синът ми почти отне живота ми“.

Същата вечер Уестън, по думите на майка си, се намирал в състояние на маниакален пристъп, след като сменил лекуващия си лекар и започнал ново лечение. Адвокатът му Майкъл А. Голдщайн потвърди, че след инцидента клиентът му е преминал интензивно болнично и амбулаторно лечение и към момента е в „най-добрата си форма от години“.

След изслушването, Фултън отправи емоционално послание към Никълъс Кейдж чрез интервю за TMZ:

„Погрижи се за сина ни.“ Въпреки че призна, че все още обича Уестън, тя изрази огорчение, че той не е проявил разкаяние или опит да се извини.

#ChristinaFulton says her son's headed for a diversion program instead of jail ... but, he still hasn't apologized for allegedly assaulting her. #Exclusive story HERE: https://t.co/8wWxSWf8UY pic.twitter.com/Ei9mWN8PWA