100-годишна костенурка, застрашена от изчезване, стана майка за пръв път (ВИДЕО)

Столетната костенурка на име „Mommy“ от вида западна Санта Круз Галапагос (Chelonoidis niger porteri) стана майка за първи път, превръщайки се в най-възрастната представителка на своя подвид, която успешно е снесла яйца и е отгледала поколение.

Сензационното събитие се случи в Зоопарка във Филаделфия (Philadelphia Zoo), където наскоро се излюпиха малките, потомци на възрастната костенурка. Точната възраст на „Mommy“ не е известна, но е сигурно, че тя обитава зоопарка повече от 90 години – пристигнала е там през 1932 г.

Западните Санта Круз Галапагоски костенурки са критично застрашени в родината си – Галапагоските острови. В цялата територия на САЩ се отглеждат по-малко от 50 такива костенурки. Според официално съобщение от Зоопарка във Филаделфия, това е първи случай в над 150-годишната му история, при който успешно се излюпват представители на този подвид.

„Това е изключително важно постижение в историята на Зоопарка във Филаделфия. Не можем да сме по-щастливи да споделим новината с нашия град, регион и целия свят,“ посочва в изявлението президентът и изпълнителен директор на зоопарка Джо-Ел Могърман.

„Mommy пристигна тук през 1932 г. – всеки, който е посещавал Зоопарка през последните 92 години, вероятно я е виждал.“

We have INCREDIBLE news! 🎉



For the first time in our 150+ year history, four critically endangered Western Santa Cruz Galapagos tortoises have hatched! 🐢 Mommy, who's around 100 years old, is now the oldest first-time mom of her species! Read more👉 https://t.co/lpJi9uq2aQ pic.twitter.com/pFG10hbQWu