След „Опенхаймер“: Кристофър Нолан подготвя нов филм с Мат Деймън в главната роля

Режисьорът Кристофър Нолан се завръща на снимачната площадка, за да снима нов филм, чиято премиера е планирана за 17 юли 2026 година, а Мат Деймън води преговори за главната роля, съобщи сайтът „Дедлайн“, предава БТА.

Според източник на изданието проектът ще бъде продуциран от „Юнивърсъл“, която е работила с Нолан по създаването на биографичната драма „Опенхаймер“. Подробности за сюжета се пазят в тайна, но се очаква снимките на филма да започнат в началото на 2025 г., твърдят източниците на портала.

