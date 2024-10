След 80 години: Открадната от нацистите картина на Моне беше върната на нейните собственици (ВИДЕО)

ФБР върна открадната картина на Моне на нейните собственици, предаде Ройтерс. През 1940 г. нацистите конфискуват творба на Клод Моне и седем други произведения на изкуството от Адалберт и Хилда Парлагай, еврейска двойка, принудена да напусне дома си във Виена, след като Австрия е присъединена към нацистка Германия.

След войната Адалберт Парлагай търси безрезултатно картината до смъртта си през 1981 г. Синът му продължава издирването без успех до смъртта си през 2012 г. Но повече от 80 години по-късно в сряда внучките на Парлагай - Хелън Лоу и Франсоаз Парлаги, получиха изчезналия Моне, след като ФБР и британска организация с нестопанска цел откриват картината в САЩ.

"Връщането е акт на справедливост“, каза Ан Уебър, съпредседателка на Комисията за ограбено изкуство в Европа. "Творбата има огромно сантиментално значение за семейството.“

The FBI returns a Nazi-looted Claude Monet pastel, ‘Bord de Mer,’ to the Jewish owners' heirs more than 80 years later https://t.co/68FfUZeurY pic.twitter.com/kTuzgKrzH5

— Reuters (@Reuters) October 10, 2024

Картината е с размери 18 на 28 см, наречена е "Морски бряг" и датира от 1865 г. На платното е изобразена сцена от френския бряг на Нормандия. През 1938 г. семейството съхранява произведението заедно с останалите си вещи в склад на транспортна компания. Нацистите конфискуват имуществото им през 1940 г., а произведението на Моне е продадено на търг през 1941 г., пише още БТА.

ФБР се намесва през 2021 г., след като комисията открива, че базираният в Ню Орлиънс търговец на изкуство е придобил картината през 2017 г. и я е продал на частни колекционери през 2019 г. ФБР намира картината през 2023 г., след като тя се появява за продажба в галерия в Хюстън.

Семейство Парлагай все още издирва шест други произведения на изкуството, включително подписан акварел от Пол Синяк, наречен "Сена в Париж", а разследването на ФБР продължава.