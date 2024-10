Жена получи отровен скорпион в поръчката си от китайски онлайн магазин (ВИДЕО)

Клиентка на китайския гигант за бърза мода Shein получи шокираща изненада в една от пратките си с дрехи - жив скорпион, предаде Би Би Си.

Случаят е от Великобритания. При разопаковане на пратката си студентка от Бристол се ужасила от гледката как голям скорпион се разхожда в торбичката ѝ с ботуши.

"Помислих, че е играчка, а после се раздвижи", разказва София Алонсо-Мосингер пред британската медия и описва преживяването си като "доста страшно".

Животното, открито в пратката от сайта за евтини стоки, е манджурски скорпион, известен още като китайски скорпион. Отровата му е силна и може да е опасна за хората.

Ужилването може да бъде болезнено и да доведе до дискомфорт, но обикновено не е животозастрашаващо. Има случаи обаче, при които се стига до тежки здравословни усложнения или дори до смърт.

Манджурският скорпион живее в северен Китай и Манджурия от където идва името му. Среща се още и в Монголия, Корея и Япония.

