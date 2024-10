Продават на търг картина на хуманоиден робот (СНИМКА)

Картина от робота художник Аи-Да, надарен с изкуствен интелект (ИИ), ще бъде предложена на търг от "Сотбис" през през ноември, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Неговият портрет на английския математик Алън Тюринг, смятан за един от бащите на съвременната компютърни науки, е един от лотовете в онлайн търга. Той ще се проведе от 31 октомври до 7 ноември и е "пресечна точка на изкуството и технологиите".

Картината, наречена "Богът на A.I." (A.I. God), се оценява на сума от 100 000 до 150 000 британски лири (120 000-180 000 евро). Окончателната цена ще бъде обявена при закриването на търга.

Този свръхреалистичен робот е един от най-усъвършенстваните в света. Той има бионични ръце, но има обезпокоителна прилика с човек, пише АФП.

