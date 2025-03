Оригиналният модел на Е.Т се продава на търг, може да достигне цена от 900 000 долара

Оригинален модел на емблематичното извънземно, създаден за класическия филм на Стивън Спилбърг от 1982 г. "Извънземното", се продава на търг в Ню Йорк и се очаква да донесе до 900 000 долара, пише БГНЕС.

Създаден от носителя на „Оскар“ за специални ефекти Карло Рамбалди, моделът е един от трите, използвани във филма, и е именно този, който се появява в сцената с гардероба, когато Е.Т. се крие сред множество плюшени животни.

Моделът е висок 91,4 см и е от личната колекция на Рамбалди, пионер в аниматрониката, който почина през 2012 г.

Началната цена на онлайн продажбата, която приключва на 3 април, е 500 000 долара. Очакваната цена е от 600 000 до 900 000 долара.

An original model of E.T. from the film 'E.T. The Extra-Terrestrial' is the showstopper at Sotheby’s ‘There Are Such Things: 20th Century Horror, Science Fiction, and Fantasy on Screen’ auction pic.twitter.com/Aj0Pa38dyk