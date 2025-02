Ози Озбърн призна: Нямам сили за последния концерт на Black Sabbath, но ще се включвам, където мога

Британският рок музикант и фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн промени плановете си за последния концерт на групата поради заболяване, предаде Mirror.

Озбърн няма да може да изпълни пълната програма на концерта поради здравословни причини, но ще има кратки включвания с по-къси парчета. „Ще направя каквото мога, където се чувствам комфортно“, каза той.

Според източника сред другите групи, поканени да участват в шоуто, са Tool, Guns ‘N’ Roses, Rival Sons, Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice In Chains, Halestorm, Lamb Of God, Anthrax и Mastodon.

По-рано стана известно, че Ози Озбърн вече не може да ходи поради прогресираща болест на Паркинсон.

Легендарната британска рок група ще свири в оригиналния си състав за първи път от 20 години на 5 юли в Бирмингам.

Black Sabbath е групата, създала хеви метъл жанра. Групата е създадена през 1968 г. и през следващите 30 години продава десетки милиони копия от своите албуми. От 1995 г. музикантите се срещат само в класическия си състав за редки изпълнения.

