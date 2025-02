„Най-голямата грешка“: Съпругата на Ози Озбърн не му позволила да се яви на кастинг за "Карибски пирати"

Ози Озбърн можеше да бъде пират – и съпругата му Шарън все още съжалява, че не му е позволила.

По време на участието си в подкаста The Magnificent Others with Billy Corgan на 19 февруари, 72-годишната Шарън разкри, че преди години е отказала на Ози възможността да се яви на кастинг за Карибски пирати.

„Искате ли да знаете най-голямата грешка, която съм допуснала с Ози?“ – попита тя водещия Били Корган. „Предложиха му да се яви на кастинг за Карибски пирати и никога досега не съм казвала това на никого, но аз отказах.“

„А сега си мисля – нямаше ли да бъде перфектен за тази роля?“ – продължи тя, а Корган се съгласи. „Щеше да е идеален! Може би все още не е късно, но каквото станало, станало.“

Шарън припомни, че Джони Деп лично е поискал Кийт Ричардс да изиграе ролята на пират, намеквайки за участието на рок легендата във филмите Карибски пирати: На края на света и Карибски пирати: В непознати води, където той се появява като Капитан Тийг.

Въпреки че не стана част от филмовата поредица, Ози Озбърн все пак има опит в киното и телевизията. Феновете му го помнят от участията му в Остин Пауърс в "Златния член", Малкият Ники и епизоди на От местопрестъплението.

Разкритието на Шарън идва само няколко седмици след като тя сподели, че Ози вече не може да ходи заради болестта на Паркинсон, докато се подготвя за голямото си завръщане с Black Sabbath през юли. „Той е много щастлив, че ще се върне на сцената, но и много емоционален заради това“, каза тя пред The Sun.

„Паркинсон е прогресиращо заболяване. Не можеш да го стабилизираш. Засяга различни части на тялото и в неговия случай – краката му,“ обясни тя. „Но гласът му е толкова добър, колкото винаги е бил.“

