Завръща ли се Риана към музиката? Сподели с коя известна певица би записала дует

Риана намекна за завръщането си в музиката, като сподели, че мечтаният изпълнител, с който би записала дует е носителката на няколко награди "Грами" - Били Айлиш.

Въпреки че е една от най-продаваните изпълнителки на 21 век, Риана издаде последен албум през 2016 г., а по-рано тази година заяви, че "започва отначало".

В предишно интервю 36-годишната певица, която през последните години се изявяваше повече като бизнес дама, намекна, че ще поеме към "нова перспектива", а сега издаде и с кого може да е това. Говорейки пред Billboard, Риана заяви в четвъртък: "Ако можех да направя песен с Били Айлиш... Тя е толкова добра."

22-годишната Били Айлиш е носителка на девет награди "Грами", включително две тази година за работата си по What Was I Made For, саундтрака към филма за Барби през 2023 г. Тя спечели наградата за песен на годината и за най-добра песен, написана за визуална медия, на бляскавата церемония в Лос Анджелис през февруари.

Почитателите на двете изпълнителки биха могли да видят такова сътрудничество, тъй като барбадоската певица в момента работи върху деветия си албум. Той е дългоочакван, тъй като последният ѝ, Anti, беше издаден през януари 2016 г. и включваше Work, колаборацията ѝ с рапъра Дрейк, която достигна връхна точка номер две в британските класации.

По-рано тази година майката на две деца Риана заяви пред Entertainment Tonight, че се връща към чертожната дъска, след като почти е завършила новия запис.

Тя заяви: "Да, започвам отначало. Но не искам да пренебрегвам песните, които имам, така че всъщност искам да се върна и да слушам нещата с нови уши, с новата си перспектива и след това да видя какво се прилага и в какво все още съм влюбена."

Риана е един от най-продаваните изпълнители в историята, чиито продажби се оценяват на 250 милиона единици в световен мащаб. Изпълнителката намира масово признание след издаването на първите си два студийни албума - Music of the Sun през 2005 г. и A Girl Like Me през 2006 г.

Но далеч от музиката Риана изгради модна и козметична империя със своята модна и козметична гама Fenty, която ѝ помогна да достигне статут на милиардер миналата година.