Шон "Диди" Комбс ли е виновен за смъртта на Лиъм Пейн?

Замесен ли е рапърът Шон "Диди" Комбс в смъртта на бившия член на групата One Direction Лиъм Пейн?

Такива твърдения се появиха в интернет пространството, посочват The Express Tribune, NDTV, The Economic Times и други онлайн издания.

На 16 октомври музикантът беше открит мъртъв под прозорците на хотел в Буенос Айрес. Твърди се, че Лиъм е планирал да „разкрие някои тайни“ за известните партита на Пъф Деди.

Малко преди смъртта на Пейн неговият договор е прекратен от лейбъла Universal Music след осем години сътрудничество.

Проблемите на музиканта възниквали, след като започнал да експериментира с текстове и нова музика. Твърди се, че в песните си Лиъм говори директно за проблеми с влиятелни хора в музикалната индустрия и за лични преживявания.

Liam Payne Was About To Expose Music Industry Pedophile Ring Before He Died



The entertainment industry is in turmoil as an FBI investigation into Sean "Diddy" Combs' underage sex and drugs blackmail scandal threatens to expose the some of the most powerful names in… pic.twitter.com/Nr1lpVBaoq