72-годишният Лиъм Нийсън призна, че е лудо влюбен в Памела Андерсън

72-годишният Лиъм Нийсън сподели топли думи за 57-годишната си колежка от новия римейк на „Голият пищов“, Памела Андерсън. В интервю за People актьорът заяви, че е „лудо влюбен“ в Андерсън.

“За Памела, първо, аз съм лудо влюбен в нея. С нея се работи просто страхотно,“ отбеляза Нийсън. „Не мога да ѝ направя достатъчно комплименти – тя няма огромно его, просто идва и си върши работата. Забавна е и с нея се работи изключително лесно.“ Той добави, че вярва, че тя ще бъде „страхотна“ в новия филм.

Памела Андерсън също изрази своя респект към колегата си, като го определи като „перфектния джентълмен“ и „скромен“. „Той извежда на преден план най-доброто у теб с уважение, доброта и опит. “Беше абсолютна чест да работя с него.”, каза още Андерсън.

