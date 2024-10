Анджелина Джоли разкри общото между нея и Мария Калас

На премиерата на филма "Мария" в Холивуд, част от фестивала на Американския филмов институт, Анджелина Джоли сподели за връзката си с легендарната оперна певица Мария Калас, чийто образ ще пресъздаде в предстоящия биографичен филм. В интервю тя разказа за своето сходство с Калас, подчертавайки, че и двете споделят "известна самота" и отдаденост на работата.

„Има елементи от живота на Калас, които разбирам на дълбоко ниво,“ сподели Джоли. "Тази самота, която идва от непрекъснатия стремеж към съвършенство и всеотдайност в професията, е нещо, което усещам и аз."

Джоли признава, че и тя, подобно на Калас, е взискателна към себе си и отбеляза: „Може да съм несъвършен човек, но работя много усърдно, тя прави същото.“

