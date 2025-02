Мили Боби Браун мечтае да изиграе Бритни Спиърс във филм

Актрисата Мили Боби Браун заяви, че иска да изиграе певицата Бритни Спиърс във филм.

21-годишната британска звезда е най-известна с ролята си на Единадесет/ Джейн Айвс-Хопър в хитовата научнофантастична драма на Netflix „Странни неща“.

Но изглежда, че ролята на 43-годишната певица е на първо място в списъка ѝ с желания за бъдещи проекти, докато развива кариерата си далеч от сериала на Netflix.

„Нищо не би ме направило по-щастлива от това да мога да изиграя такъв емблематичен, красив човек. Оставям това на боговете“, каза тя в разговор с Entertainment Tonight, предава БГНЕС.

Millie Bobby Brown tells Access Hollywood that she would still like to play Britney Spears in a future biopic:



“I mean, you know, she is an absolute icon. I would love nothing more than to be a part of her story. But that’s her story, and I am in full support of her bringing her… pic.twitter.com/V6nAojozSP