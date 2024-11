28-годишен модел обяви, че спира еротичните изяви, след като изкара 67 млн. долара за 3 години

28-годишната инфлуенсърка и еротичен модел Корина Копф оповести на последователите си, че повече няма да публикува съдържание в платения сайт за възрастни OnlyFans, тъй като дотук е натрупала 67 млн. долара за три години от изявите си в платформата, пише novini.bg.

Родената в щата Илинойс Копф създава своя профил в OnlyFans през 2021 г., когато е на 25 години. За отрицателно време тя набира огромна популярност сред абонатните в сайта и не след дълго потоците от пари потичат към нея.

В своя публикация в Х Копф обаче си остави отворена вратичка, като поясни, че решението ѝ да се оттегли не е окончателно, а иска да се захване с други проекти в следващите месеци. Един от тях е да изгради свой собствен дом.

so… i haven’t actually retired from that site just yet but i do want to try and separate from it slowly over the next couple of months. i’ve been in a consistent battle with myself over it recently and it’s time to slowly step away.

— corinna kopf (@CorinnaKopf) October 25, 2024