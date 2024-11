Скандалният Шон "Диди" Комбс навършва 55 г. днес

Шон Комбс, Пъф Деди, Пи Диди или просто Диди, както и да му кажете, все ще бъде вярно. Може би сменя артистичните си псевдоними твърде често, но това не променя факта, че американският рапър е един от най-популярните в света. Въпреки всички неприятни разкрития, които станаха известни в последните месеци, пише meloman.bg.

Доказва го и класацията на списание „Forbes“, според която изпълнителят е един от най-влиятелните в хип-хопа. Освен като певец, той се изявява и като актьор, продуцент, моден дизайнер. Шон Комбс е роден през 1969 в Харлем. Когато е само на две години баща му е застрелян в улична престрелка, след което семейството му се премества в друг район на Ню Йорк.

В края 80-те години Шон Комбс започва да записва за звукозаписната компания „Uptown Records“, която подписва договори с млади и перспективни хип-хоп изпълнители, сред които са Мери Джей Блайдж, Ъшър, Лил Ким, Notorious B.I.G, с когото стават близки приятели.

През 1997 година рапърът Notorious B.I.G. е убит, което провокира Шон Комбс, тогава известен като Пъф Деди, да запише парчето „I’ll Be Missing You“ заедно със съпругата на изпълнителя – Faith Evans.

Това е първата рап песен, дебютирала директно на първото място в „Billboard Hot 100“ и се задържа на върха ѝ 11 последователни седмици. Песента е удостоена с награда „Grammy” за „Най-добро дуетно рап изпълнение“.

През 1998 година Шон Комбс заедно с Джими Пейдж от Led Zeppelin, записва парчето към саундтрака на филма „Годзила“ „Come with Me“. Песента е номинирана за MTV Music Awords в категория „Най-добро видео от филм“.

В края на 1999 г. в нощен клуб, в който се намират Пъф Деди и тогавашната му приятелка – певицата Дженифър Лопес, става сериозна престрелка. След полицейска проверка в автомобила на рапъра е намерен пистолет. В продължение на няколко години Шон е въвлечен в непрестанни съдебни преследвания по обвинение за незаконно носене на оръжие.

С навлизането в новото хилядолетие Шон Комбс сменя името си от Пъф Деди на P. Diddy, а през 2001 година издава албума „The Saga Continues“, който е повече от успешен и се нарежда на на второ място в „Billboard 200“. През 2002 г. започва да води свое шоу „Making The Band“, което се излъчва по MTV. Идеята на шоуто е да търси талантливи артисти. През 2009 година, след 10 сезона, шоуто е спряно.

Звездата води два сезона на още едно шоу – „I want to Work for Diddy“ по VH1. От 2010 до 2013 г. Шон Комбс се фокусира върху своята група “Dirty Money” и върху актьорската си работа. През декември 2010 излиза албумът му „Last Train To Paris“, песента „Coming Home“ се нарежда на 12-то място в „U.S Hot 100”.

Шон Комбс има свой бизнес с дрехи под марката „Sean John“. Притежава и собствена марка парфюми. През 2014 година списание „Forbes“ го класира на първо място за най-богат рапър в света, с приходи от 700 млн. долара. Шон е баща на 6 деца.