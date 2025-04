Ал Пачино на 85: Приемам да се снимам във филм, ако усетя връзка с героя

Приемам да се снимам във филм, ако почувствам връзка с героя си, докато чета сценария - в противен случай просто отказвам участие, пише в мемоарите си, цитирани от изданието "Паис" и Би Би Си, актьорът Ал Пачино. Днес той навършва 85 години.

Холивудската звезда твърди, че е отхвърлил проекти на Ингмар Бергман, Бернардо Бертолучи и Федерико Фелини. "Исках да работя с тях, но не можех да се снимам във филмите, които ми предлагаха, защото не усещах връзка с ролята", разказа той. Ал Пачино отбеляза, че бил поканен да се превъплъти в образа на Хан Соло и в "Междузвездни войни" на Джордж Лукас - прочел сценария, но не успял да разбере героя.

И въпреки това холивудската му кариера продължава повече от пет десетилетия. Някои кинокритици дори определят Ал Пачино като един от най-великите актьори в историята на киното, припомня Дойче веле, предава БТА.

Той има девет номинации за награда "Оскар", но не успява да спечели отличието до 1993 г., когато заветната статуетка вече е в ръцете му за ролята в "Усещане за жена". Носител е на три отличия "Златен глобус", като едното е почетно и е за неговия принос в киното, на "Еми" и "Тони", награда за цялостно творчество от Американския филмов институт и др.

Звездата на Ал Пачино изгрява на холивудския небосклон с участието в "Кръстникът" на режисьора Франсис Форд Копола през 1972 г. Той е в ролята на Майкъл Корлеоне, син на мафиотския бос Дон Вито, в чийто образ се превъплъщава Марлон Брандо. Участва и в трите филма от поредицата, като последният е заснет през 1990 г. Ал Пачино дължи две от деветте си номинации за "Оскар" точно на ролята си в "Кръстникът" (една за първия и една за втория филм). Той печели "Оскар" за ролята си в "Усещане за жена" - филм, в който показва актьорските си умения отвъд ролите на гангстери и мафиоти, за които изглежда абониран след "Кръстникът" .

Сред другите емблематични превъплъщения на Ал Пачино са в "Серпико" (1973), "Белязаният" (1983), "Жега" (1995), "Адвокат на дявола" (1997), "Вътрешен човек" (1999) и др.

Актьорът е роден като Алфредо Джеймс Пачино в Ню Йорк на 25 април 1940 г., в семейство с италиански корени. Родителите му се развеждат, когато е на две години. Отгледан е от майка си с подкрепата на нейните родители. Актьорският си талант Ал Пачино показва от ранна възраст, а майка му създава у него интерес, като често го води да гледат филми. На 16 години той напуска училище, за да се потопи в магията на нюйоркската театрална сцена. Изкарва прехраната си като куриер, пазач, призовкар и др.

"I always tell the truth, even when I lie"



Happy 85th Birthday to the one and only Al Pacino. pic.twitter.com/6yAIOwT7oH