Актьорът Джеймс Ван Дер Бийк има рак на дебелото черво

47-годишният актьор Джеймс Ван Дер Бийк, известен с ролята си на Доусън Лиъри в култовия сериал „Кръгът на Доусън", сподели в интервю за списание People, че е диагностициран с рак на дебелото черво.

Колоректалният рак, известен още като рак на червата, започва в дебелото черво или ректума – част от храносмилателната система. Това е един от най-разпространените видове рак, като според данни на Cancer Research UK всяка година в Обединеното кралство се диагностицират около 42 900 души.

James Van Der Beek Diagnosed with Colorectal Cancer: 'There’s Reason for Optimism, and I’m Feeling Good' (Exclusive) https://t.co/X86VNHAdGF