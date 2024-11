Ричард Гиър размаха среден пръст по време на интервю на живо в сутрешно шоу (ВИДЕО)

Холивудската звезда Ричард Гиър успя да шокира зрителите и водещата Савана Гътри по време на своето участие в сутрешното шоу "Today". Докато обсъждаше предстоящия си проект, актьорът неочаквано вдигна среден пръст във въздуха – жест, който бързо предизвика смущение и реакции в студиото.

Инцидентът стана, докато Гиър обясняваше сцена от новия си телевизионен проект, The Agency. Водещата Савана Гътри, която очевидно не очакваше подобно поведение, го прекъсна с въпроса: "Какво направихте току-що?" и се опита да прикрие жеста му с купчина листи.

"О, извинете, но точно това правя в сцената," каза Гиър с усмивка, опитвайки се да се оправдае, че просто демонстрира част от своята роля. Савана обаче не прие обяснението безкритично и отбеляза: "Току-що направихте неприличен жест в това семейно сутрешно шоу."

Видимо изненадан, Гиър добави: "Не мислих, че камерата ме снима в момента."

