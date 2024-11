Тялото на Лиъм Пейн ще пристигне във Великобритания за погребението му тази седмица

Погребението на покойния певец Лиъм Пейн ще се състои тази седмица, почти месец след трагичната смърт на певеца на One Direction.

Лиъм Пейн почина на 31-годишна възраст на 16 октомври след падане от балкон на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Погребението му, което ще се състои в близките дни, вероятно ще бъде частно честване на живота на Лиъм след стотиците бдения на фенове по целия свят през последните седмици.

Тялото на звездата от X Factor ще бъде транспортирано обратно до Великобритания днес (4 ноември) "най-късно". Миналата седмица беше съобщено, че тялото на Лиъм е преместено от моргата в Буенос Айрес в историческото Британско гробище в северната част на аржентинската столица, след като прокуратурата даде разрешение на почернения му баща Джеф.

Уважаваният аржентински ежедневник La Nacion съобщи, че на неотдавнашна среща с ръководителя на прокуратурата Андрес Мадреа Джеф лично е бил информиран, че може да се върне в Обединеното кралство с тялото на Лиъм две седмици след като е пристигнал в южноамериканската страна след трагичното падане на сина му от триетажен хотел. В него се посочва: "Всички документи са готови, за да може бившият певец на One Direction да се върне в родината си, така че погребението да се състои там следващата седмица. Когато Джеф Пейн пристигнал в Аржентина на 18 октомври, му било казано, че процесът на репатриране може да отнеме между четири и пет дни, но поради обстоятелствата около смъртта на сина му нещата се проточили повече от очакваното."

След смъртта на Лиъм бе стартирана петиция, призоваваща за законодателство, което да защитава психичното здраве на артистите в развлекателната индустрия. Петицията, стартирана в Change.org миналата седмица от фен на Лиъм, има за цел да "мотивира законодателите да създадат законодателство, защитаващо психичното здраве на артистите в развлекателната индустрия".

В нея се призовава за законодателство, наречено "Законът на Лиъм", което да изисква "редовни прегледи на психичното здраве, подходящи периоди на почивка и присъствие на специалисти по психично здраве на снимачната площадка, включително и всякаква постоянна подкрепа по време на кариерата им". Преди това Лиъм е казвал, че се е борил с алкохолизма в пика на успеха си, описвайки, че е достигнал "дъното" пред водещия на подкаста The Diary Of A CEO Стивън Бартлет, преди да заяви през 2023 г., че е трезвен, след като е ходил на рехабилитация.

Лиъм Пейн се явява за първи път на прослушване за X Factor през 2008 г., когато е на 14 години, като изпълнява песента Fly Me To The Moon на Франк Синатра, преди да се завърне в шоуто две години по-късно на 16 години и да бъде включен в One Direction заедно с Найл Хоран, Луис Томлинсън, Зейн Малик и Хари Стайлс, които впоследствие стават една от най-големите бойбанди в света.

В доклада от аутопсията се казва, че Лиъм е починал от множество травми и "вътрешен и външен кръвоизлив". Националната криминална и наказателна прокуратура на Аржентина по-рано заяви, че разследва инцидента като "неубедителна смърт". Лиъм е баща на едно дете - седемгодишния си син Беър. Майката на Беър е певицата Черил Коул - бившата жена на футболиста Ашли Коул.