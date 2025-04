Дейвид Хаселхоф не се появи на погребението на бившата си съпруга Памела Бах

В един от най-чувствителните моменти за семейството, актьорът и телевизионна легенда Дейвид Хаселхоф отсъства от погребението на бившата си съпруга Памела Бах, което се проведе през уикенда в Лос Анджелис.

По данни на TMZ, Хаселхоф не е бил забелязан сред присъстващите в църквата , където близки и приятели се събраха, за да почетат паметта на актрисата. Причината за неговото отсъствие остава неизвестна, а представители на звездата отказаха коментар.

Въпреки това, двете дъщери на Хаселхоф и Бах – Тейлър (34) и Хейли (32) – бяха там и дори произнесоха трогателни слова в чест на майка си. На церемонията присъстваха също сестрите на покойната актриса – Пени и Кати, а изпълнителката Стейси Ситрон изпя песен пред близо 150 души, събрали се да се сбогуват с Бах.

По време на службата бе прожектирана емоционална презентация със снимки на Памела Бах с нейни близки и приятели. В някои от кадрите се виждаше и самият Хаселхоф, запечатан в по-щастливи моменти от съвместния им живот.

Памела Бах почина на 5 март в дома си в Холивуд Хилс, като според източници от полицията става дума за самоубийство чрез огнестрелно оръжие. Тя беше на 62 години. Според TMZ, не е оставено прощално писмо, а актрисата не е разполагала и със завещание, което е принудило дъщеря ѝ Тейлър да подаде документи за придобиване на правото да управлява имуществото ѝ, оценено на около 840 000 долара.

Ден след трагедията, Хаселхоф публикува изявление във Facebook, в което сподели, че семейството му е „дълбоко натъжено“ от загубата и помоли за уважение към личното им пространство в този тежък момент.

David Hasselhoff mysteriously absent from ex-wife Pamela Bach's funeral after shock suicide aged 61 https://t.co/AOhLqa4PHL — Daily Mail Online (@MailOnline) March 31, 2025

Хаселхоф и Бах се запознават през 1985 г. на снимачната площадка на сериала "Рицарят ездач", а по-късно работят заедно и в хитовия сериал "Спасители на плажа", където Бах играе ролята на собственицата на кафене Кей Морган между 1991 и 2000 г. Двамата сключват брак през 1989 г., но след 17 години заедно се разделят – с развод, който остава в историята на Холивуд като един от най-продължителните и напрегнати, особено по отношение на издръжката, чието обсъждане продължава чак до 2017 г.

Освен ролите си в "Спасители на плажа", Памела Бах се е появявала и в редица други телевизионни продукции, сред които Sirens, The Young and the Restless, The Fall Guy и T.J. Hooker.

След раздялата с Бах, Хаселхоф се жени повторно през 2018 г. за уелската моделка Хейли Робъртс. Преди това е бил женен и за актрисата Катрин Хикланд в периода 1984–1989 г.

Макар и да не присъства физически на погребението, Хаселхоф безспорно остава част от живота и историята на жената, с която споделя две дъщери и немалко години под светлините на прожекторите.