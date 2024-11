Отлагат премиерата на филма за Майкъл Джексън

Филмовата компания Lionsgate обяви, че отлага биографичния филм за Майкъл Джексън с шест месеца – до октомври 2025 г.

Първоначално се очакваше филмът, в който племенникът на краля на попа Джаафар Джаксън е в ролята на легендарния певец, да излезе по кината през април следващата година. Lionsgate обаче вече потвърди, че премества филма за октомври.

„Майкъл“ се режисира от Антоан Фукуа, а продуцент е Греъм Кинг от „Бохемска рапсодия“ заедно със съизпълнителите на имуществото на Майкъл Джексън Джон Бранка и Джон МакКлейн.

The Michael Jackson biopic has been delayed to October 3, 2025. pic.twitter.com/tHVtT1hsrt

По-рано Фукуа обеща, че филмът ще включва „доброто, лошото и грозното“ от живота и кариерата на изпълнителя на „Thriller“.

„Просто да разкажем фактите, които знаем, за артиста, за човека, за човешкото същество. Знаете, доброто, лошото и грозното“, каза Фукуа в интервю за Entertainment Weekly.

59-годишният режисьор добави, че е бил „поразен“ от това колко много Джаафар – син на брата на Майкъл Джърмейн Джаксън – е успял да пресъздаде чичо си, особено в танците и пеенето.

Antoine Fuqua’s Michael Jackson biopic ‘MICHAEL’ has been delayed to October 3, 2025.



Starring Jafaar Jackson as the King of Pop. pic.twitter.com/uqaaMMBp6V