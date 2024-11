Погребаха Куинси Джоунс на частна семейна церемония в Лос Анджелис

Легендарният музикант, композитор и продуцент Куинси Джоунс бе погребан на частна церемония в Лос Анджелис, седмица след смъртта му на 91-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес. Планира се и по-голямо, публично поклонение.

Семейството на 28-кратния носител на „Грами“ каза в изявление за Асошиейтед прес, че „интимната церемония е включвала седемте деца на Джоунс, неговия брат, две сестри и най-близките членове на семейството“.

