Крадци нахлуха в дома на Остин Бътлър

Остин Бътлър, звездата от „Дюн: Част втора“ и „Елвис“, е получил неприятна изненада по-рано тази седмица, след като разбрал, че домът му в Лос Анджелис е бил атакуван от крадци. Според информация на TMZ, полицията е била извикана, след като охраната на 33-годишния актьор е съобщила за видима кражба с взлом.

Пристигналите на място служители на реда установили, че на сградата има счупена стъклена врата, а вътре всичко е преобърнато, сякаш крадците са тършували из всяко кътче. По време на проверката не е бил открит никой, а извършителите вече са успели да избягат.

За щастие, Бътлър е бил извън страната по време на инцидента. Охранителите на дома все пак успели да идентифицират липсващи вещи, сред които и огнестрелно оръжие, както и неуточнена сума пари.

