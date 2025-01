Откриха планета от типа суперземя, която може да е подходяща за живот

Учените откриха планета от типа суперземя, на която може да има условия, подходящи за живот, предаде ДПА, позовавайки се на Оксфордския университет.

Екзопланетата има маса, шест пъти по-голяма от тази на Земята, обикаля звезда, подобна на нашето Слънце и е на 20 светлинни години от Слънчевата система.

SCIENTISTS DISCOVER "SUPER-EARTH" THAT COULD HOST ALIEN LIFE Researchers have confirmed the existence of HD 20794 d, a rocky planet six times the size of Earth, sitting just 20 light-years away. Its orbit places it in a “habitable zone,” where liquid water—and potentially… pic.twitter.com/C5llAe8xvN

Планетата, наречена HD 20794 d, обикаля в „обитаемата зона“ около близката до нея звезда. Това е зоната, в която на повърхността на дадена планета може да съществува вода в течно състояние - съществено условие за появата на живот. Това разстояние се променя заради елиптичната орбита и е твърде рано да се каже дали на нея може да има живот.

Ученият Майкъл Кретиние, от катедрата по физика в Оксфордския университет, за първи път идентифицира възможен сигнал за екзопланетата през 2022 г., докато анализира архивни данни, записани от спектрометър в обсерватория в Чили. Международен екип от изследователи анализира наблюдения от две десетилетия, за да потвърди откритието.

NEW: An international team has confirmed the discovery of a super-Earth orbiting in the habitable zone of a nearby Sun-like star.



This result opens a window to future studies of Earth-like exoplanets that may have conditions suitable for life. pic.twitter.com/rf3vkiLUCN