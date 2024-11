7-годишно момче получи предложение за работа от руска IT фирма

Руски софтуерен гигант отправи необичайно предложение към седемгодишно дете-програмист, обещавайки му позиция в мениджърския екип веднага щом стане достатъчно голям, за да работи.



Младият Сергей от Санкт Петербург спечели популярност с видеоклипове, които качва от петгодишен, в които показва как се пише софтуер. Впечатлена от уменията му, компанията за информационна сигурност Pro32 изпрати официална оферта за бъдеща работа като ръководител на корпоративното обучение.

Според руските закони Сергей не може да поеме платена длъжност преди да навърши 14 години. Главният изпълнителен директор на Pro32, Игор Мандик, сподели пред BBC, че е в контакт с родителите на момчето, за да обсъди възможности за сътрудничество в междинния период, пише още dariknews.bg.

Seven-year-old gets job offer from Russian IT firm https://t.co/y8gG2rUxDj