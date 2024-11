Окървавени чаршафи, лубриканти и кокаин: Появи се скандално ВИДЕО от парти на Пъф Деди

Скандален видеоклип от парти, организирано от Шон „Диди“ Комбс през април 2014 г., стана публично достояние след последния му арест по обвинения в сексуален трафик. Легендарният хип-хоп магнат, който в момента е зад решетките, наел луксозно имение в Лас Вегас за рождения ден на рапъра Мийк Мил, според Daily Mail.

Празненството се състояло в престижния „Парижки дворец“, нает от Комбс за впечатляващата сума от $25,000. Според управителя на имота Джейсън Хейт, събитието оставило след себе си катастрофална бъркотия, включително счупени бутилки, използвани презервативи, и дори кръв по спалното бельо. „Имаше кокаин, стотици бръснарски ножчета и лубрикант по мебелите“, споделя Хейт.

Сред необичайните находки са били бикини, сутиени и два iPhone-а, открити в храстите зад боулинг алеята на имението.

Видеозаписите показват купон с участието на известни рапъри като Lil Durk и French Montana, придружени от оскъдно облечени гости. В един момент гостите ядат суши от тялото на гола жена, докато Мийк Мил и Диди се смеят и изнасят речи от висока платформа.

Според Хейт, Диди и екипът му поставили специфични изисквания, включително подмяна на ключалките в спалните и замяна на димните детектори с нови, които да бъдат временно монтирани.

Въпреки че се очаквали около 850 гости, на партито се появили над 900 души. Според Хейт, мнозина от тях били въвлечени в „наркотично подхранвани празненства“. След приключването на купона, управителят твърди, че намерил остатъци от кокаин, които първоначално помислил за „пудра захар“. Партито струвало на Диди 7,5 милиона долара.

The Daily Mail released footage from a party Sean “Diddy” Combs threw for Meek Mill in 2014 where cocaine, half-empty bottle of liquor, used condoms and bloodstained bedding was left behind at the home where the party took place.



