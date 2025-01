Бившата на Пи Диди разкри шокиращи подробности за връзката им: Той е демон!

Бившата приятелка на Шон "Диди" Комбс – Кат Пашън, публично разказа за преживяванията си с опозорения музикален магнат, твърдейки, че той я е принудил да участва в сексуален акт без съгласието ѝ и по-късно я е заплашил.

Моделът, която се запознава с Комбс през 2013 г., но започва връзка с него след раздялата му с Касандра "Каси" Вентура през 2018 г., разказва в новата документална поредица на Investigation Discovery "Падението на Диди", че е забелязала няколко тревожни сигнала, преди да стане жертва на предполагаемото насилие.

Пашън разкрива, че през 2018 г. Диди я притиснал с ръка около врата по време на спор, на което тя реагирала с думите: "Не смей, защото ще извикам полиция!". Според нея Комбс само се засмял и приел ситуацията като шега.

Друг тревожен момент се появил, когато двамата гледали документален филм за скандалите около Ар Кели. Комбс тогава ѝ казал: "Във всеки от нас има малко от Ар Кели."

