Доналд Тръмп и Шон "Диди" Комбс: Може ли президентът да помилва рапъра?

Слуховете около възможността новоизбраният президент Доналд Тръмп да помилва Шон "Диди" Комбс предизвикаха значителен обществен интерес. Основателят на Bad Boy Records, известен с влиянието си в музикалната индустрия, беше арестуван през септември по обвинения за рекет, трафик на хора за сексуална употреба и транспортиране с цел участие в проституция. Комбс отрича обвиненията и продължава да настоява за своята невинност, докато очаква процес през май 2025 г.

Спекулациите за евентуално помилване се засилиха след победата на Тръмп на президентските избори, но бившият бодигард на Комбс, Джийн Дийл, изрази скептицизъм относно подобен ход. В интервю за YouTube канала The Art of Dialogue, Дийл заяви, че отношенията между Комбс и Тръмп са се влошили през годините. Той припомни, че хип-хоп звездата е критикувал бившия президент, което според него намалява вероятността Тръмп да предприеме действия в негова полза.

Gene Deal, who served as a bodyguard for Sean Combs in the 1990s, has questioned whether Trump will pardon the music mogul. https://t.co/BK13RUURr2

— Newsweek (@Newsweek) November 18, 2024

„Тръмп няма да помогне на някого, който е говорил лошо за него. Той е твърде дребнав за това,“ коментира Дийл.

История на отношенията между Тръмп и Комбс

Доналд Тръмп и Шон Комбс често са били засичани заедно на събития в миналото, включително на парти за 29-ия рожден ден на Комбс през 1998 г., където Тръмп го нарича „легендарният Пъф Деди“. Въпреки тези топли думи, през годините отношенията между двамата значително са охладняли.

Комбс открито подкрепи опонента на Тръмп, Джо Байдън, по време на изборите през 2020 г. и публично разкритикува тогавашния президент, наричайки неговото управление „опасно за чернокожата общност“. В интервю от 2017 г. за The Daily Beast, Комбс отбеляза, че политическите проблеми в страната засягат чернокожите хора отдавна, независимо кой е на власт.

По време на първия си мандат Тръмп помилва няколко известни личности, включително рапърите Кодак Блек и Лил Уейн, които публично го подкрепиха. Въпреки това, липсата на добри отношения между Тръмп и Комбс прави подобно действие по-малко вероятно, според наблюдатели.

Към момента няма официална позиция от страна на представителите на Тръмп или Комбс по този въпрос. Въпреки това, случаят привлича внимание не само заради правните и морални въпроси, които поставя, но и заради сложните отношения между музикалната индустрия и политиката.

Докато процесът срещу Шон "Диди" Комбс предстои, остава неясно дали новият президент ще се намеси в случая.