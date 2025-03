Премахват емблематичната 200-годишнa магнолия от градината на Белия дом

Дърво на близо два века ще бъде премахнато от територията на Белия дом, защото състоянието му се влошава, предадоха Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

Едролистната "магнолия на Джаксън" - гигантско дърво, което от 19-и век засенчва южния портик на Белия дом, ще бъде отсечено тази седмица, съобщи в неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Дървото расте близо до мястото, където често се посрещат чуждестранни лидери за церемониални посещения и откъдето президентът потегля, за да се качи на хеликоптера Marine One.

Според сайта на Службата за национални паркове на САЩ "фолклорът разказва", че президентът Андрю Джаксън е донесъл семената на дървото от дома си близо до Нашвил, Тенеси. Смята се, че то е било засадено в чест на съпругата му Рейчъл, която умира малко преди той да встъпи в длъжност през 1829 г.

President Trump says Andrew Jackson’s magnolia tree at the White House will be removed next week due to safety risks.



Its wood will be preserved for “high and noble purposes.”



Години наред арбористите се борят да запазят живо болното дърво, чийто впечатляващ силует на фона на южната фасада на сградата е истинска атракция за окото.

В платформата си Truth Social Тръмп сподели лошата новина, че историята трябва да приключи, тъй като дървото е в "ужасно състояние", представлява заплаха за безопасността и трябва да бъде премахнато.

По думите на президента магнолията ще бъде заменена с друго, "много красиво дърво". Той каза още, че дървесината от дървото "може да се използва за други високи и благородни цели".

Дървото беше значително подкастрено през 2017 г., по време на първия мандат на Тръмп. То "пострада" и през 1994 г., когато малък самолет "Чесна" се разби в Южната морава и се вряза в Белия дом.

По данни на Службата за национални паркове "магнолията на Джаксън" е най-старото дърво на територията на Белия дом. Тя посочва, че от 70-те години на 19-и век повечето американски президенти са засаждали свое собствено дърво за спомен.