Откриха мутирали черни жаби, оцелели в зоната около АЕЦ „Чернобил“

Ново откритие при мутирали черни жаби може да доведе до завръщане на хората в изоставената зона на ядрена катастрофа в Чернобил.

Учените се надяваха, че откритията им ще върнат цивилизацията в района на едно от най-големите бедствия в света.

Аварията през 1986 г. в Чернобилската атомна електроцентрала в Припят, Украйна, причини най-голямото изпускане на радиация в околната среда в историята. Забранена зона от 1000 квадратни мили беше създадена около мястото на бедствието. Около 1000 жители са се върнали в района през почти четирите десетилетия, от настъпването на бедствието. Въпреки това животните са обикаляли тези забранени земи, които стават техен дом. Едно от тези същества са уникалните дървесни жаби, пише британското издание Mail, цитирано от Novini.bg.

Изследователи разкриха в проучване от 2022 г., че тези жаби имат черна вместо зелена окраска.

Нови проучвания разкриха, че тези чернобилски жаби са живели точно толкова дълго, колкото техните зелени събратя, а стареенето им не е било повлияно от нивата на радиация.

The mutant frogs of Chernobyl: Scientists say the exclusion zone could be SAFE for humans - as study reveals bizarre black amphibians live just as long as their green counterparts https://t.co/5MstLk4POa pic.twitter.com/kn8IMHx6mh — Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2024

Съавтор на новото изследване, д-р Герман Орисаола от университета в Овиедо в Испания, обясни какво може да означава тяхното откритие при жаби за хората.

„Средната възраст, която открихме в Чернобил, е подобна на тази от други популации на вида в Източна Европа или Близкия изток. Същото важи и за техните братовчеди – европейските дървесни жаби“, посочи Герман Орисаола.

Изследователят добави, че по-високият меланинов пигмент в кожата на жабите от Чернобил ги предпазва от радиация.

„Не смятаме, че радиацията вреди на тези жаби сега. Една от основните причини трябва да бъде намаляването на нивата на радиация през последните 38 години. Повече от 90% от изпуснатия при аварията радиоактивен материал вече се е разпаднал и изчезнал от зоната“, обясни Орисаола.