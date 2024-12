Дженифър Лопес и Бен Афлек са твърдо решени да останат близки след развода

Дженифър Лопес и съпруг Бен Афлек не планират да прекъснат напълно връзките си след финализирането на развода им, пише БГНЕС.

55-годишната певица и актриса и 52-годишният актьор и режисьор се надяват да останат „свързани“ след официалната им раздяла.

Те имат намерение да продължат да бъдат в животите си, въпреки че нямат романтична връзка.

Ben Affleck, Jennifer Lopez have ‘every intention’ of staying ‘connected’ post-divorce: ‘They have a lot of history’ https://t.co/CBLb0y7VdS pic.twitter.com/rRW9nXylQf