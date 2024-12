Бен Афлек излезе с бившите си жени (СНИМКИ)

Холивудските звезди Бен Афлек, Дженифър Гарнър и Дженифър Лопес оставиха настрана личните си различия, за да подкрепят децата си на училищна пиеса в Лос Анджелис миналия петък.

Според снимки, публикувани от Page Six, тримата присъстваха на събитието, за да аплодират 15-годишната Серафина, дъщеря на Афлек и Гарнър, както и 16-годишната Еме, дъщеря на Лопес и Марк Антъни.

52-годишният актьор от "Не казвай сбогом" заложи на класически тъмен костюм, докато Гарнър, също на 52, предпочете семпла визия – дънки, черно яке и бяла риза. 55-годишната Дженифър Лопес пък впечатли с дълго бяло палто с пух около яката, червен топ, дънки и елегантни токчета.

Лопес, придружена от своя мениджър Бени Медина и приятели, носеше и букет цветя, който поднесе на дъщеря си Еме след края на представлението.

Макар да изглежда, че Гарнър и Лопес са пазили дистанция през цялата вечер, Бен Афлек бе заснет да чака до сценичната врата, за да поздрави Еме след представлението. Според фотографи той ѝ е подарил топла прегръдка и целувка по главата, докато Лопес наблюдавала „с обожание“.

See Ben Affleck, Jennifer Lopez and Jennifer Garner come together to watch kids’ play https://t.co/R8iavdA3pt pic.twitter.com/IRE6FFoFDA