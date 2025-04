Дженифър Лорънс стана майка за втори път

Дженифър Лорънс посрещна второто си дете от съпруга си Кук Марони.

Източници на списание People потвърдиха, че 34-годишната актриса е родила, но засега не се съобщават подробности за пола, името или точната дата на раждане на бебето. Представители на актрисата не са дали официален коментар, но новината вече разпали вълна от поздравления и еуфория сред феновете ѝ по цял свят.

Лорънс обяви, че очаква второ дете през октомври 2024 г. чрез фотосесия и интервю за Vogue. „Поздравления за Дженифър Лорънс! Носителката на „Оскар“ очаква второ дете със съпруга си, галериста Кук Марони“, пишеше под публикацията на списанието в Instagram, придружена от снимка, на която ясно се вижда бременното ѝ коремче.

Jennifer Lawrence welcomes her second baby with husband Cooke Maroney https://t.co/v3quomDGSS pic.twitter.com/SLI6ENmOET