Новите "обувки" на Balenciaga предизвикаха остри реакции в мрежата (СНИМКИ)

Balenciaga, модната къща, известна със своите смели и провокативни дизайни, отново разбуни духовете със своята нова колекция за есен 2025. Под ръководството на креативния директор Демна Гвасалия, марката представи обувките The Zero – футуристичен модел, който вече се превръща в обект на горещи дебати сред модните ентусиасти.

Обувките The Zero са дефинирани от Balenciaga като дестилация на "същността на обувката". Създадени изцяло от EVA пяна чрез 3D-формоване, те представляват радикално преосмисляне на концепцията за "боси обувки". Моделът оставя почти цялото стъпало открито, като държи крака на място чрез закръглена част на петата и обгръщане на големия пръст.

Обувките се предлагат в четири основни цвята – черно, кафяво, бяло и бежово. Имайки предвид репутацията на Balenciaga за продукти с високи цени, The Zero вероятно ще бъде лукс, достъпен за малцина.

Реакциите в интернет към новия дизайн варират от възторг до пълно недоумение. Верните почитатели на марката, свикнали с нестандартните ѝ решения, са готови да изпробват обувките, независимо от странния им вид. Един потребител пише: „Каквото и да е това, искам го!“ Друг коментира: „Краката ми болят само като ги гледам. Но ги искам!!!“

Ентусиазирано мнение гласи: „Лудост, дайте ми сто чифта веднага!“ Въпреки минималистичния дизайн и материалите, някои се надяват цената да е по-достъпна: „Обсебен съм, дано са по-евтини заради простотата и материала.“

Balenciaga has revealed their new slip-on shoe “The Zero” for their new 2025 Fall Collection pic.twitter.com/qXTjRXJu7g