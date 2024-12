Джей Зи отхвърли обвиненията в изнасилване: „Това е опит за изнудване“

Рапърът и предприемач Джей Зи категорично отрече обвиненията, че е изнасилил 13-годишно момиче заедно с Шон "Диди" Комбс, като ги нарече „отвратителни“ и „опит за изнудване. Обвиненията бяха повдигнати в изменена жалба, подадена от адвоката Тони Бъзби, известен с противоречивите си съдебни дела.

В интервю за Page Six, Джей Зи, чието истинско име е Шон Картър, категорично заяви, че обвиненията са „неверни и безпочвени“. Той добави:

„Бъзби изчислява, че природата на тези твърдения и общественото внимание ще ме накарат да се споразумея. Не, сър, напротив! Ще разоблича тази измама публично.Така че не, няма да ви дам ЕДНО ЧЕРВЕНО ПЕНИ!!”

55-годишният рапър, който споделя три деца със съпругата си Бионсе, добави, че обвиненията „не само са фалшиви, но и отвратителни по своята същност“. Той призова предполагаемата жертва да подаде наказателна жалба вместо гражданска, като заяви, че подобно престъпление заслужава наказателно преследване.

„Който би извършил такова престъпление срещу дете, трябва да бъде затворен. Но това не съм аз.“

