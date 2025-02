Откриха отдавна търсената гробница на древния цар Тутмос Втори в Египет

Aрхеолози откриха отдавна търсена гробница в Египет - тя е първата след намирането на тази на Тутанкамон през 1922 г., съобщава ДПА, предава БТА.

Властите обявиха откриването на гробницата на цар Тутмос Втори - последната от липсващите царски гробници на египетската Осемнадесета династия, управлявала в продължение на повече от два века между около 1550 г. пр.н.е. и 1292 г. пр.н.е.

Генералният секретар на египетския Върховен съвет за антиките Мохамед Исмаил Халед определи находката като една от най-значимите от десетилетия насам.

„Това е първият случай, в който се откриват погребални мебели, принадлежащи на Тутмос Втори, тъй като такива предмети няма никъде по музеите по света“, каза той.

Ръководителят на египетските археолози от екипа Мохамед Абдел Бадей заяви, че въпреки значимостта, гробницата е намерена в лошо състояние, тъй като е била наводнена малко след смъртта на царя.

„Пораженията от водата са причинили силно влошаване на състоянието, което е довело до загубата на много от оригиналното съдържание, за което се смята, че е било преместено в древността.“

Археологическите екипи са възстановили части от падналата мазилка, украсена със сложни мотиви, включително сини надписи, рисунки на жълти звезди и елементи от ключов религиозен текст, използван в царските гробници, каза той.

