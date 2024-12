Замериха Били Айлиш с предмет в лицето, докато пееше на сцената (ВИДЕО)

Били Айлиш бе замерена с предмет по време на концерт.

Младата поп звезда Били Айлиш стана жертва на инцидент, докато беше на сцената в Desert Diamond Arena в Глендейл, Аризона, на 13 декември. Певицата, която е на 22 години, пееше емблематичната си песен “What Was I Made For?” от саундтрака на филма "Барби", когато гривна, хвърлена от публиката, я удари в лицето.

Видеоклипове, заснети от фенове и споделени в TikTok, показват как Айлиш потрепва и обръща глава след удара, докато публиката реагира с възмущение и освирквания. Въпреки неприятния момент, певицата продължи изпълнението си и спокойно хвърли предмета встрани, демонстрирайки професионализъм и самообладание.

Billie Eilish was struck by a necklace thrown from the crowd during her concert tonight.



pic.twitter.com/OQUg8i4rSy