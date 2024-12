Фарел Уилямс става посланик на добра воля на ЮНЕСКО

Дизайнерът, рапър и музикален продуцент Фарел Уилямс беше назначен за посланик на добра воля на ЮНЕСКО за изкуствата, образованието и предприемачеството на церемония в централата на организацията в Париж, предаде АФП, цитирана от БТА.

В прессъобщение генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле приветства Уилямс като "завършен артист и хуманист, който работи, за да постави културата в служба на мира и младите хора по света".

Като част от ролята си Фарел Уилямс ще бъде призован да бъде гласът на ЮНЕСКО на големи международни срещи, посветени на културата, както и да подкрепя образователните и културни програми, изпълнявани от организацията по целия свят.

"Той ще продължи да изпълнява роля на ментор и модел за подражание сред младите творци, особено в Африка, където ЮНЕСКО подкрепя развитието на културните индустрии", се посочва още в прессъобщението.

