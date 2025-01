Започна делото на принц Хари срещу медийната група на Рупърт Мърдок

Принц Хари съди издателите на вестник The Sun и вече несъществуващия News of the World за предполагаемо незаконно събиране на информация от журналисти и техни подизпълнители – дело, което отдавна приковава общественото внимание. Въпреки че NGN преди години поднесе извинение за незаконни практики в News of the World, компанията продължава да отрича подобни обвинения, свързани с The Sun, както и твърденията, че става дума за по-мащабно прикриване.

В рамките на следващите осем до десет седмици, съдът и съдебните заседатели в Лондонския кралски съд (High Court) ще изслушат аргументи, свързани с над 200 статии, публикувани от NGN между 1996 и 2011 г. Според херцога на Съсекс, именно тези материали са били подготвени по незаконен начин. Процесът ще се фокусира върху извадка от около 30 материала, за да се определи дали наистина са били използвани нерегламентирани методи за събиране на информация. Освен принц Хари, единственият друг ищец, който ще продължи с делото, е бившият заместник-лидер на Лейбъристката партия – лорд Уотсън. Съдът бе уведомен още през ноември, че 39 от предишните случаи вече са уредени след изслушване през юли.

Очаква се Хари да пристигне от САЩ и да даде показания през следващия месец. Неговият адвокат – Дейвид Шерборн, който представляваше Джони Деп в делото му за клевета срещу The Sun, бе забелязан да влиза в сградата “Rolls Building” днес. По данни на BBC, първата стъпка на защитника е била да поиска едночасово отлагане на заседанието.

Искът на принц Хари е можел да бъде още по-остър. Преди близо година Висшият съд постанови, че в него няма да влизат твърдения срещу медийния магнат Рупърт Мърдок или бившия редактор на News of the World – Пиърс Морган, определени от съда като „трофейни цели“. Освен това, Хари не може да предявява и претенции, че е бил жертва на подслушване с бъгове и проследяващи устройства.

Съдията в делото, правосъдия Фанкурт, вече определи съдебната битка като сблъсък между „две упорити, но добре финансирани армии“, който отнема „повече от разумното“ време на съда.

Случаят събужда спомени за скандалния процес за телефонно подслушване, довел до закриването на News of the World през 2011 г. – съдебна драма, в която лорд Уотсън също изигра ключова роля.

Принцът, който живее в Лос Анджелис с жена си Меган Маркъл, никак не е чужд на съдебните зали. Той предприе действия и срещу Mirror Group Newspapers (MGN), чийто бивш редактор е Пиърс Морган. Миналата година Хари получи „значително“ обезщетение по друг иск за хакване на телефона му, след което не спести критики към Морган. По думите на херцога, „дори собствените му работодатели разбраха, че не могат да го представят като достоверен свидетел в съда“. Няколко седмици по-рано Хари се отказа от иск за клевета срещу издателя на в. Mail on Sunday, свързан със сигурността на него и Меган в Обединеното кралство.

Това обаче не е последното му дело от подобен мащаб. Предстои още един съдебен процес за нарушаване на личната неприкосновеност, насочен срещу издателя на Daily Mail, където принц Хари обединява сили с личности като Елтън Джон и Лиз Хърли. Делото получи зелена светлина в края на миналата година, макар издателят на вестника да нарече твърденията „абсурдни нападки“.