Джуд Лоу празнува рожден ден днес

Днес, 29 декември, един от най-талантливите и харизматични британски актьори – Джуд Лоу – навършва 52 години. Роден в лондонския квартал Луишъм през 1972 г., той изминава дълъг път от сцената на училищни театрални трупи до киноелита.

От уличния театър до Холивуд

Джуд Лоу започва актьорската си кариера още в тийнейджърска възраст, когато се присъединява към Националния младежки музикален театър в Англия. Интересът му към различни роли и проекти го отвежда бързо до успешния Уест Енд, а после и до Бродуей, където талантът му е забелязан от критика и публика.

С дебюта му в киното в началото на 90-те започва истинският полет в големия свят на изкуството. Големият му пробив идва с ролята на Дики Грийнлийф в „Талантливият мистър Рипли“ (1999), която му носи номинация за „Оскар“ за най-добра поддържаща роля. Впоследствие печели възхищението на зрителите и с блестящото си изпълнение в „Студена планина“ (2003), където отново е номиниран за най-престижната филмова награда, този път за главна мъжка роля.

Многолик талант и екранно присъствие

През годините Джуд Лоу се утвърждава като един от най-разпознаваемите европейски актьори в Холивуд, благодарение на разнообразните образи, които изгражда. От романтичните комедии като „Ваканцията“ (2006) и драмите с исторически привкус като „Анна Каренина“ (2012), до мащабни продукции като „Шерлок Холмс“ (2009) и вселената на „Фантастични животни“ (2018, 2022), той не спира да показва широкия си спектър от актьорски умения.

През 2023 г. Джуд Лоу се превъплъти в ролята на легендарния Капитан Хук във филма на „Дисни“ – „Питър Пан и Уенди“, доказвайки, че способността му да се преобразява остава ненадмината. А през 2024 г. феновете го очакват в нови проекти, сред които и поредното му участие във вселената на „Междузвездни войни“ в предстоящия сериал „Star Wars: Skeleton Crew“, където ще изиграе загадъчен герой, пазен в тайна до последно.

29 December 1972 – Jude Law, 52, English actor.



Wilde (1997) Gattaca * Existenz * The Talented Mr Ripley (OscarNom) Cold Mountain * Alfie * Enemy at the Gates * AI Artificial Intelligence * Sky Captain and World of Tomorrow * Closer * Sleuth * The Imaginarium of Doctor Parnassus pic.twitter.com/gSReKtfozQ