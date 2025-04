Кейт Мидълтън и принц Уилям отбелязват 14-та годишнина от сватбата си в страната, в която са се влюбили

Принц Уилям и принцеса Кейт планират не просто поредното кралско посещение, а истински символично завръщане към корените на своята любов. По случай 14-тата годишнина от сватбата си, кралската двойка ще отпътува за Шотландия — страната, където преди две десетилетия пламна искрата между тях.

Двамата ще прекарат два дни (на 29 и 30 април) на живописния остров Мъл. И няма как да не отбележим — пътуването започва именно на 29 април, същата дата, на която през 2011 г. те си казаха „Да“ в Уестминстърското абатство.

В Шотландия Уилям и Кейт са известни със своите титли херцог и херцогиня на Ротсей. Любовната им история започва още през 2005 г., докато учат история на изкуството в университета в Сейнт Андрюс. Двамата имат връзка (с малки прекъсвания) през по-голямата част от четирите си студентски години.

Посещението на остров Мъл е посветено на насърчаването на местните общности, традиционните занаяти и устойчивото земеделие. Първата спирка от обиколката им ще бъде китният пристанищен град Тобърмори — познат на малчуганите като локацията на обичаното британско детско шоу Balamory. Там кралската двойка ще посети местната общинска зала, превърната в център за събития, както и фермерския пазар, където ще опитат местни храни и ще се запознаят със занаятчии от региона.

