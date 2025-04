Джордж Клуни опроверга слуховете за развод с Амал

Холивудският чаровник Джордж Клуни категорично отхвърли слуховете за раздяла със съпругата си Амал Клуни, с което сложи край на спекулациите около състоянието на техния брак. В интервю за предаването CBS Mornings 63-годишният актьор описа съвместния им живот като изненадващо безоблачен.

"Спомням си последния път, когато бях тук – тогава ти казах, че с Амал никога не сме се карали. Е, още не сме. !“, разказа с усмивка Джордж.

„Чувствам се изключително щастлив, че срещнах тази невероятна жена. С нея ударих джакпота. Няма ден, в който да не си мисля, че съм най-щастливият мъж на света.“, допълва той.

Любовната история между Джордж и Амал Клуни, международно признат адвокат по правата на човека, започва през 2013 г., а година по-късно двамата се венчават на бляскава церемония във Венеция. През 2017 г. семейството се разширява с раждането на близнаците Ела и Александър.

