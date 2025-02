Граймс обвини Илон Мъск, че неглижира здравословен проблем на детето им

Изпълнителката Граймс публично отправи критика към бившия си партньор Илон Мъск, обвинявайки го, че отказва да отговаря на нейните обаждания и съобщения, докато едно от трите им деца страда от мистериозна „медицинска криза“.

„Съжалявам, че трябва да правя това публично, но вече не е приемливо тази ситуация да бъде игнорирана“, написа певицата в изтрит по-късно пост в X в четвъртък.

„Това изисква незабавно внимание. Ако не искаш да говориш с мен, можеш ли да назначиш или наемеш някого, който да се справи с това, за да продължим напред с решаването на проблема? Това е спешно, Илон.

Няма да давам подробности, но той не отговаря на съобщения, обаждания или имейли и е пропуснал всяка среща. Нашето дете ще страда от трайни увреждания, ако той не реагира незабавно, така че трябва незабавно да отговори. Ако това означава да приложа обществен натиск, то явно дотам сме стигнали“, добави тя.

Граймс и Мъск имат трима общи наследници – синовете X Æ A-Xii (4 г.) и Techno Mechanicus (2 г.), както и дъщерята Exa Dark Sideræl (3 г.).

Миналата седмица Граймс отново отправи критика към Мъск чрез X, след като той заведе сина им X на среща с бившия президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет във Вашингтон, окръг Колумбия. Момченцето беше заснето, седнало на раменете на милиардера, докато Тръмп подписваше изпълнителна заповед, която разширява правомощията на департамента по държавна ефективност на Мъск.

Elon Musk's son tells Trump, “You’re not the President and you need to go away” pic.twitter.com/z3e09vbXBL