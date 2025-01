Какво се случва с тялото ви, ако седите по цял ден

Все повече хора прекарват дълги часове на работното място в седнало положение, а това, според експерти, носи риск от сериозни здравословни проблеми. Сайтът Eat This, Not That! алармира, че подобен начин на живот може да навреди както на психическото, така и на физическото ни състояние.

Фитнес треньорът Емили Скофийлд обяснява, че заседналият начин на живот може да нанесе катастрофални вреди върху цялостното здраве, метаболизма и функцията на ставите. Продължителната липса на движение води до редица проблеми: влошена стойка, отслабване на мускулите и покачване на теглото.

Болки във врата и гръбначна изкривявания

Когато хората стоят продължително време, те са фокусирани повече върху работата, отколкото върху правилната стойка. Това често задълбочава кифозата (заобляне на гръбнака) и води до болки във врата – от основата на черепа до горната част на раменете. Често се появяват и главоболия.

Добрата новина е, че повечето стойкови аномалии са обратими с малко повече воля и внимание. Увеличаването на ежедневната активност и редовното ставане от стола могат да помогнат да избегнем болките и схващанията.

Загуба на мускулна маса

Заседналият начин на живот може сериозно да увреди мускулната система. След 30-годишна възраст при мъжете и жените настъпва свързана с възрастта мускулна атрофия (саркопения), при която се губят около 3–5% мускулна маса на всяко десетилетие. Този процес се ускорява при жени в постменопауза и мъже над 60 години.

Най-добрият начин за превенция е балансиран хранителен режим и всекидневна физическа активност, тъй като мускулите се нуждаят от много енергия, за да се поддържат. „Ако не натоварвате мускулите си, тялото ви решава, че няма смисъл да влага ресурс в тяхното запазване, защото ги смята за не толкова важни“, обяснява Емили Скофийлд.

Покачване на теглото

Когато по-голямата част от деня ви минава в седнало положение, изгаряте по-малко калории. Честите похапвания, особено с висококалорична храна, могат бързо да доведат до наднормено тегло.

Отслабването при подобен заседнал живот става почти невъзможно. Затова увеличаването на физическата активност и укрепването на мускулите са ключови за свалянето на излишните килограми. Мускулната тъкан изгаря значително повече калории дори в покой, което улеснява контрола върху теглото.

Ако работата ви изисква да прекарвате дълго време пред компютъра, стремете се да ставате поне веднъж на час, да се раздвижвате и да поддържате активен начин на живот извън офиса. Така ще запазите не само фигурата си, но и цялостното си здраве.